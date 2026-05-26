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SpaceX hat in seiner IPO-Anmeldung bei der SEC insgesamt 18.712 Bitcoin im Wert von 1,29 Milliarden Dollar offengelegt und damit eine der größten Unternehmenskassen der Branche enthüllt. Der Bitcoin Kurs handelt trotzdem unter 76.000 Dollar und findet keinen klaren Weg nach oben. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,49 Billionen Dollar, während der Fear and Greed Index mit einem Wert von 28 deutliche Angst im Markt signalisiert. Analysten von CoinCodex prognostizieren einen Kurs von 79.720 Dollar bis Jahresende, doch selbst dieses Ziel bedeutet nur bescheidene Gewinne vom aktuellen Niveau.

Bitcoin Kurs unter Druck: SpaceX enthüllt Milliarden-Position, während BTC seitwärts handelt

SpaceX hat in seiner S-1-Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC am 20. Mai 2026 insgesamt 18.712 Bitcoin offengelegt, die zu einem Buchwert von 1,29 Milliarden Dollar zum 31. März geführt werden. Der durchschnittliche Kaufpreis lag laut CoinDesk bei rund 35.320 Dollar pro Coin, was bedeutet, dass die Position sich im Wert fast verdoppelt hat. Damit reiht sich das Unternehmen unter die zehn größten institutionellen Bitcoin-Halter weltweit ein, neben Strategy mit 843.738 BTC und Tesla mit 11.509 BTC.

Am Wochenende des 23. Mai verkündete Donald Trump auf Truth Social eine Friedenseinigung mit dem Iran und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Der Bitcoin Kurs sprang daraufhin kurzzeitig über 77.000 Dollar zurück, nachdem er zuvor am selben Tag unter 74.000 Dollar gefallen war. Der Anstieg hielt jedoch nicht an, und BTC fiel erneut unter 76.000 Dollar in den Folgestunden. CoinCodex prognostiziert einen Kurs von 79.720 Dollar bis Ende 2026, doch die 200-Tage-Linie fällt seit dem 20. Mai und signalisiert technische Schwäche.

Der RSI liegt bei 59 in neutralem Territorium, und fast eine Milliarde Dollar an gehebelten Positionen wurden in der vergangenen Woche liquidiert. Das Allzeithoch von 126.021 Dollar liegt noch rund 63 Prozent vom aktuellen Niveau entfernt. Institutionelle Anleger akkumulieren weiter, aber die Renditen von diesem Preisniveau bleiben für neue Positionen strukturell begrenzt.

Ein Anstieg auf das CoinCodex-Ziel von 79.720 Dollar würde vom aktuellen Niveau nur rund 7 Prozent Gewinn bedeuten, verteilt über Monate. Gleichzeitig zeigt die steigende Zinsangst nach den jüngsten Fed-Protokollen, dass der Rückenwind für risikoreiche Anlagen abnimmt. Für Kapital, das eine andere Einstiegsstruktur als den direkten BTC-Kauf sucht, öffnet sich deshalb ein anderes Fenster.

Pepeto: Die Plattform, die vor dem Listing bereits arbeitet

Die Diskrepanz zwischen institutioneller Akkumulation und begrenzten Bitcoin-Kursgewinnen erklärt, warum ein Teil des Kapitals in frühere Einstiegsphasen fließt. Während der Bitcoin Kurs zwischen 74.000 und 77.000 Dollar pendelt, entsteht bei Pepeto eine andere Ausgangslage für Anleger, die einen früheren Einstiegspunkt suchen.

Pepeto bietet Nutzern gebührenfreien Handel über PepetoSwap und eine Echtzeit-Vertragsprüfung durch den Risk Scorer, der jeden Token kontrolliert, bevor Kapital investiert wird. Diese Schutzmechanismen bewahren kleinere Portfolios, wenn Märkte sich schnell drehen, und beide Werkzeuge laufen bereits jetzt vor dem bevorstehenden Binance-Listing. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass Käufer auf eine unabhängig kontrollierte Grundlage vertrauen können.

Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, den das Listing dauerhaft entfernt. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und die Phasen füllen sich schneller als zuvor. Diese Art von Einstieg erinnert an die Gelegenheiten, von denen frühe Bitcoin-Anleger profitierten, als sie vor der breiten Masse handelten.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebracht hat, leitet die Entwicklung von Pepeto. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Gewinne beim Halter verbleiben und nicht in Gaskosten verschwinden. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind alle Werkzeuge und alle Gründe einsehbar, warum die bestehenden Positionen weiter wachsen.

Fazit zum Bitcoin Kurs

Der Bitcoin Kurs zeigt, dass selbst Milliarden in Unternehmenskassen die Rendite ab diesem Niveau nicht beschleunigen. Pepeto, gebaut vom Mitgründer, der den originalen Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte, bietet den Renditepfad, den BTC von hier nicht mehr liefern kann. Frühe Bitcoin-Käufer verwandelten kleine Einsätze in beträchtliche Summen, weil sie vor der Masse einstiegen, und der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website bietet die Gelegenheit, dieses Timing vor dem Binance-Listing zu wiederholen. Das Listing ist der Moment, in dem Presale-Positionen Ergebnisse einfahren, für die andere später einen höheren Preis zahlen.

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