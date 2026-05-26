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Ein von der japanischen Regierung geförderter Energieworkshop und eine bedeutende internationale geowissenschaftliche Konferenz rücken das wachsende weltweite Interesse an der "Lawson Discovery" sowie Saskatchewans Aufstieg zu einer führenden Region für natürlichen Wasserstoff in den Fokus

Genesis erklärt: Der Vorteil der "Salzbarriere" und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK - 26. Mai 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ran Narayanasamy diese Woche an einer Reihe strategischer Treffen und Branchenpräsentationen in Japan teilnehmen wird, um das wachsende internationale Interesse an der Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan und die Rolle von MAX Power im sich rasch entwickelnden Sektor für natürlichen Wasserstoff hervorzuheben.

Am Donnerstag, dem 28. Mai, wird Herr Narayanasamy eine Hauptpräsentation halten und an einer Expertenpodiumsdiskussion im Rahmen des "Natural Hydrogen Expert Workshop" teilnehmen, der von JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security) in dessen Technologie- und Forschungszentrum in Chiba, Japan, veranstaltet wird. JOGMEC ist eine japanische Regierungsbehörde, die für die Sicherung einer stabilen Versorgung Japans mit Energie und kritischen Mineralressourcen durch globale Partnerschaften, Initiativen zur Ressourcenerschließung und fortschrittliche Energieforschung zuständig ist. An dem Workshop werden voraussichtlich Vertreter von mehr als 50 Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Energieexploration und -förderung, Ingenieurwesen, Schwerindustrie, Handelshäuser, Wasserstoff-Endverbraucher, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden teilnehmen.

Herr Narayanasamy, der bei seinem Besuch vom Japan Trade and Investment Office der Provinz Saskatchewan unterstützt wird, wird zudem am Freitag, dem 29. Mai, im Rahmen der "Natural Hydrogen"-Sitzung auf der JPGU-AGU Joint Meeting, einer der führenden internationalen geowissenschaftlichen Konferenzen Japans, einen Vortrag halten und damit die Führungsrolle von MAX Power bei der Förderung des aufstrebenden nordamerikanischen Sektors für natürlichen Wasserstoff auf der globalen Bühne weiter unterstreichen.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: "Das internationale Interesse an der Lawson-Entdeckung und dem Potenzial von Saskatchewan, eine weltweit führende Rolle bei der Entwicklung von natürlichem Wasserstoff einzunehmen, wächst rasant. Diese Treffen in Japan, an denen ich die Ehre habe teilzunehmen, bieten eine wichtige Gelegenheit, sowohl das potenzielle Ausmaß des Lawson-Komplexes und des weiterreichenden Genesis-Trends als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung von MAXX LEMI zu präsentieren - unserer firmeneigenen, KI-gestützten Explorationsplattform, die darauf ausgelegt ist, die Zielgenauigkeit bei der Suche nach natürlichen Wasserstoffsystemen in Saskatchewan und weltweit zu verbessern."

Ausübung von Optionsscheinen

MAX Power freut sich zu berichten, dass Investoren in der ersten Hälfte des zweiten Quartals, vom 1. April bis zum 15. Mai, insgesamt 3.529.496 Optionsscheine ausgeübt haben, was dem Unternehmen einen Gesamterlös von 1.299.328,60 $ einbrachte.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Natürlicher Wasserstoff entwickelt sich rasch zu einem der weltweit am meisten beachteten neuen Energiesektoren, da Regierungen, Industrie und Kapitalmärkte nach skalierbaren, kohlenstoffarmen Energielösungen suchen, die in der Lage sind, die steigende globale Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Infrastruktur, industriellem Wachstum und Energiesicherheit zu decken.

Die Teilnahme von MAX Power an mehreren hochrangigen Veranstaltungen in Japan, darunter ein von JOGMEC veranstalteter Workshop, spiegelt die wachsende internationale Anerkennung sowohl der Lawson-Entdeckung als auch der strategischen Position von Saskatchewan innerhalb der aufstrebenden Naturwasserstoffindustrie wider.

Das Unternehmen treibt Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Naturwasserstoffsystem voran und entwickelt gleichzeitig MAXX LEMI, eine KI-gestützte Explorationsplattform, die darauf ausgelegt ist, die Zielgenauigkeit, Skalierbarkeit und Wiederholbarkeit entlang des 475 km langen Genesis-Trends, in anderen Teilen von Saskatchewan und potenziell in weiteren Naturwasserstoffbecken weltweit zu verbessern.

Diese Kombination aus Entdeckung, Technologie, infrastruktureller Nähe und wachsender internationaler Aufmerksamkeit positioniert MAX Power an der Spitze einer sich rasch entwickelnden neuen Energiekategorie.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der "Salzbarriere" und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

mailto:info@maxpowermining.com

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Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

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