Vor einem New Yorker Gericht wollen sich drei Kläger das Eigentum an 39.069 ruhenden Bitcoin-Adressen sichern, darunter eine Adresse, die dem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto zugeschrieben wird. Der Supreme Court des US-Bundesstaates New York muss sich mit einer ungewöhnlichen Klage beschäftigen: Per gerichtlicher Anordnung wollen drei Kläger sich das Eigentumsrecht an 39.069 ruhenden Bitcoin-Adressen sichern, wie unter anderem Cointelegraph berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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