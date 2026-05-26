© Foto: Dall-ESam Altman will an die Börse. Rechtliche Streitigkeiten sind aber nicht das einzige Problem, dass die Sorgenfalten beim ChatGPT-CEO tiefer werden lassen. Der gewichtigste Punkt: die Rentabilität. Denn das Unternehmen operiert nicht profitabel. Und die Wettbewerber holen auf: OpenAIs Vorsprung im KI-Wettlauf wird durch Anthropic, den Hersteller von Claude, bedroht. Claude setzt stark auf Agentische AI, die das nächste große Ding werden soll. Eines ist sicher: Mit dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni und dem IPO von OpenAI wird sich die Börsenlandschaft radikal ändern. Es wird nicht nur mehr die Magnificient Seven, die Glorreichen Sieben geben, sondern diese beiden Unternehmen werden mit …Den vollständigen Artikel lesen
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