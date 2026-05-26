...drei: Am Dienstag nach dem Pfingstwochenende kündigte der Pharma-Riese Eli Lilly gleich drei Akquisitionen an. Spannend in diesem Zusammenhang: Alle drei Zukäufe sind dem Impfstoff-Bereich zuzuordnen. Eli Lilly setzt damit die aggressive M&A-Strategie der vergangenen Wochen respektive Monate fort.Mit dem Trio will sich Eli Lilly im Bereich der Infektionskrankheiten verstärken. Zum einen erwirbt das Unternehmen den Vakzin-Spezialisten Curevo für bis zu 1,5 Milliarden Dollar in Cash inklusive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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