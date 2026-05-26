Mainz (ots) -
Woche 26/26
Samstag, 20.06.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte
Deutschland 2020
"Terra X Harald Lesch: Blackout" um 6.00 Uhr entfällt "Terra X Harald Lesch... und die Wahrheit über UFOs" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 21.06.
Bitte Programmänderung beachten:
"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 23.06.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.45 Ermittler!
Bis der Tod euch scheidet
Deutschland 2021
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 25.06.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 26.06.
Bitte Programmänderung beachten:
8.30 ZDF-History
Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela
Deutschland 2019
"Terra X History: Magrot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6282050
Woche 26/26
Samstag, 20.06.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte
Deutschland 2020
"Terra X Harald Lesch: Blackout" um 6.00 Uhr entfällt "Terra X Harald Lesch... und die Wahrheit über UFOs" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 21.06.
Bitte Programmänderung beachten:
"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 23.06.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.45 Ermittler!
Bis der Tod euch scheidet
Deutschland 2021
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 25.06.
Bitte Programmänderung beachten:
12.15 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 26.06.
Bitte Programmänderung beachten:
8.30 ZDF-History
Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela
Deutschland 2019
"Terra X History: Magrot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6282050
© 2026 news aktuell