© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael HenriqueEli Lilly greift zu: Der GLP-1-Riese kauft gleich drei Impfstoffentwickler auf einmal und investiert bis zu knapp vier Milliarden Dollar in Gürtelrose, Staph-Bakterien und Epstein-Barr.Eli Lilly baut sein Geschäft rasant aus: Wie das Wall Street Journal am Dienstag exklusiv meldet, kauft der US-Pharmariese gleich drei Impfstoffentwickler auf einen Schlag. Zusammen kosten die Deals bis zu knapp vier Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig melden Goldman Sachs und Jefferies starke Daten für Lillys nächste Generation des Abnehmwirkstoffs Retatrutid. Mit den drei Zukäufen kehrt Lilly nach langer Pause in den Impfstoffmarkt zurück. Der Konzern aus Indianapolis übernimmt Curevo, LimmaTech Biologics …Den vollständigen Artikel lesen
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