Finanzchef24 hat in Kooperation mit der R+V eine digitale Sofortpolice für Gewerbekunden eingeführt. Im Zuge dessen hat die R+V dem InsurTech erstmals weitreichende Zeichnungsrechte eingeräumt. Damit können Firmen- und Gewerbekunden ohne Zeitverzögerung ihren Versicherungsschutz erhalten. Das Münchener InsurTech Finanzchef24 hat sein digitales Angebot in der Gewerbeversicherung erweitert. Dafür ist das Vergleichsportal für Gewerbeversicherungen eine Kooperation mit R+V Versicherungen eingegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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