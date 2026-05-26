Cardano News: Wale halten 67 Prozent des ADA-Angebots, doch der Kurs bleibt am Boden

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Wallets mit mindestens einer Million ADA kontrollieren jetzt 25,09 Milliarden Token und damit 67 Prozent des zirkulierenden Angebots, den höchsten Anteil seit Juli 2020. Die Cardano News zeigen eine Spaltung zwischen massiver Akkumulation und einem Kurs, der sich kaum bewegt. ADA handelt bei rund 0,25 Dollar und liegt damit 71 Prozent unter dem Niveau von vor neun Monaten. Das Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF hat ADA aufgenommen und bietet institutionellen Anlegern erstmals einen regulierten Zugang. Der DeFi-Gesamtwert auf Cardano ist um 80 Prozent gefallen, und die aktiven Adressen liegen unter 16.000 pro Tag.

Cardano News: Rekordakkumulation trifft auf Kursstagnation und institutionelle Signale

Wallets mit mindestens einer Million ADA kontrollieren jetzt 25,09 Milliarden Token, den höchsten Anteil seit Juli 2020, wie CoinDesk berichtet. Dieser Griff von 67 Prozent bedeutet, dass große Halter durch einen neunmonatigen Rückgang von 0,85 Dollar auf 0,25 Dollar hindurchgekauft haben.

Das Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF hat ADA in seinen Korb aufgenommen, wie Yahoo Finance berichtet, und gibt Pensionsfonds und registrierten Beratern erstmals einen regulierten Weg zu Cardano.

Trotzdem ist das DeFi-Gesamtvolumen auf 137 Millionen Dollar gefallen, ein Rückgang von 80 Prozent seit dem Höchststand im Dezember 2024. Die täglichen aktiven Adressen liegen bei unter 16.000, was darauf hindeutet, dass ADA eher als langfristige Anlage gehalten wird als für den aktiven Einsatz auf der Chain. Die Cardano News zeigen, dass die Entwicklungsaktivität mit rund 680 GitHub-Commits pro Woche über 80 Repositories hoch bleibt, sich aber bisher nicht in Kursgewinne übersetzt hat.

Changelly prognostiziert einen Anstieg auf 0,30 Dollar bis Jahresende, während CoinDCX ein Ziel von 0,31 Dollar setzt, wenn das Kaufvolumen anhält. Standard Chartered setzt langfristig auf 0,75 Dollar. Das Allzeithoch von 3,09 Dollar liegt mehr als 90 Prozent entfernt, und selbst ein Anstieg auf 0,47 Dollar wäre nur ein moderater Gewinn über Monate. Die Cardano News deuten auf eine Phase der Geduld hin, während Kapital, das schnellere Ergebnisse sucht, bereits in eine andere Richtung fließt.

Pepeto: Die Plattform, die Presale-Kapital in eine arbeitende Börse verwandelt

Die Wal-Akkumulation, die den ADA-Halterbestand auf einen Sechsjahresrekord trieb, hat den Kurs nicht vom Boden gehoben. Diese Lücke erzählt ihre eigene Geschichte. Gleichzeitig zieht Pepeto weiter Kapital von frischen Wallets an, in einem Tempo, das die ADA-Erholungszeitlinie noch länger aussehen lässt. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Käufern eingesammelt, die den Einstieg erkannt haben, bevor die Masse ankam.

Der eigentliche Anreiz ist das Zeitfenster. Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar, einem Presale-Preis, der dauerhaft verschwindet, sobald das bevorstehende Binance-Listing den öffentlichen Handel eröffnet. Halter bekommen Zugang zu einer aktiven, funktionierenden Plattform, die bereits PepetoSwap für gebührenfreie Trades und einen Vertrags-Risk-Scorer betreibt, der Token prüft, bevor der Käufer Geld investiert. Jedes Werkzeug löst ein Problem, das Käufer tatsächlich haben, und verwandelt sich dadurch von einer Funktion in einen Schutz für das investierte Kapital.

Diese Lücke zwischen aktuellem Preis und funktionierendem Produkt ist etwas, das die meisten Presale-Coins niemals liefern. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat die vollständige Codebasis auditiert und bestätigt, bevor der Verkauf begann, was jedem Teilnehmer eine geprüfte Grundlage bietet.

Diese Renditeperspektive ist es, die Kapital weiter in Pepeto zieht, während der Cardano-Kurs darum kämpft, den Boden zurückzugewinnen, den er vor neun Monaten verloren hat. Die Cardano News beschreiben Geduld, doch der Presale beschreibt ein konkretes Zeitfenster, das sich mit dem Listing schließt.

Fazit zu den Cardano News

Während die Cardano News einen Ausbruch beschreiben, den Monate der Wal-Akkumulation nicht ausgelöst haben, wandelt Pepeto bereits Presale-Kapital in eine funktionierende Börse um. Der Einstieg in den Presale bedeutet, sich dem anzuschließen, was mehr als 10 Millionen Dollar Kapital während einer Phase der Angst bestätigt haben. Dieses Tempo der Zuflüsse ist das klarste Zeichen, dass erfahrene Anleger das Ergebnis kalkuliert haben, bevor das Listing eintrifft. Die offizielle Pepeto-Website ist die Adresse, an der diese Wallets gerade laden, und der Einstieg vor dem Listing ist der Weg, diese Renditen zu sichern, bevor das Zeitfenster sich schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen