Der Kontraktlogistiker DHL Supply Chain errichtet im niederländischen Holtum ein neues Drehkreuz für Hochvoltbatterien zum Einsatz in E-Autos und Batteriespeichern. Der erste Spatenstich für das Zentrum ist nun erfolgt, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant. Dass DHL Supply Chain eine wichtige Rolle in der E-Auto-Industrie spielt, ist schon länger bekannt. Schließlich hat der Kontraktlogistiker aus dem DHL-Konzern im Februar bereits sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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