Hylane, Vermieter emissionsfreier Lkw, hat den elektrischen Lastwagen MAN eTGX in sein Angebot aufgenommen. Damit baut Hylane sein Portfolio an Batterie-elektrischen Lkw weiter aus, nachdem das Unternehmen lange Zeit nur Wasserstoff-Lkw vermietet hatte. Der MAN eTGX ist seit rund eineinhalb Jahren auf dem Markt. Der Münchner Hersteller hatte das erste Kundenfahrzeug im Oktober 2024 in Leipzig für den Transport von Traktionsbatterien von Dräxlmaier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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