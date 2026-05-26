EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Prognose

2G Energy AG verbucht einen bedeutenden Auftrag aus dem Geschäftsfeld Data-Center



26.05.2026 / 14:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2G Energy AG verbucht einen bedeutenden Auftrag aus dem Geschäftsfeld Data-Center. Auftragsvolumen liegt im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich.

Auslieferung beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Vorstand erwartet für 2026 Konzernumsätze am oberen Rand der Prognose (bisher: 440 - 490 Mio. Euro).

Für 2027 erwartet der Vorstand ein Konzernumsatzwachstum von rund 20% auf 570 - 620 Mio. Euro und eine EBIT-Marge über 11%. Heek, 26. Mai 2026 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verbucht einen signifikanten Auftrag im Geschäftsbereich Data-Center. Auftragsvolumen liegt im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich. Die Bestellung eines nordamerikanischen Kunden, mit dem Stillschweigen vereinbart wurde, umfasst eine große Anzahl containerisierter Kraftwerke inklusive der Inbetriebnahme vor Ort. Der Auftrag stellt für 2G den größten Einzelauftrag seit Bestehen dar. Auslieferung beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026. Die Lieferungen zu diesem Auftrag verteilen sich über mehrere Jahre. Die ersten Lieferungen beginnen in der zweiten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres. Aufgrund der frühzeitig eingeleiteten Kapazitätserweiterungen am Standort Heek stellt 2G sicher, dass weiterhin alle Kundengruppen und alle Regionen bedient werden können. "Wir freuen uns über diesen wichtigen strategischen Schritt und das uns entgegengebrachte, hohe Kundenvertrauen", so CEO Pablo Hofelich. "2G setzt weiter systematisch auf eine regionale sowie produktseitige Diversifikation, zu der unser Ansatz im Bereich Data-Center und KI ideal passt. Mit über 10.000 installierten Anlagen und unserer hohen Anlagenverfügbarkeit sind wir auch in der Zukunft ein gefragter Partner in diesem stark wachsenden Geschäftsfeld." Vorstand erwartet für 2026 Umsätze am oberen Rand der Prognose (bisher 440 - 490 Mio. Euro) Mit dem nun verbuchten Auftragseingang geht der Vorstand davon aus, im laufenden Jahr Konzernumsätze von bis zu 490 Mio. Euro zu erreichen (bisherige Prognose: 440 - 490 Mio. Euro). Dabei werden Maschinenlieferungen vorübergehend eine größere Rolle am Gesamtumsatz spielen (Umsatzverteilung Maschinen zu Service 2024 und 2025: jeweils 58% zu 42%), mit der Folge, dass die Konzern-EBIT-Marge 2026 nicht zwangsläufig am oberen Prognoserand (9,5 - 10,5%) erwartet werden kann. Vor dem Hintergrund der intensiven Aktivitäten im Zusammenhang mit den Marktchancen im Bereich Data-Center sowie insbesondere aufgrund der erhöhten Einmalkosten im Zusammenhang mit der ERP-Einführung, die darüber hinaus besonders deutlich das Service-Geschäft in Deutschland belastet hat, grenzt der Vorstand die Konzern-EBIT-Prognose für das abgelaufene Jahr am unteren Ende ein (Konzern-EBIT-Marge 6,5 - 8,0%). Für 2027 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von rund 20% auf 570 - 620 Mio. Euro und eine EBIT-Marge über 11%. Der Auftrag im Geschäftsbereich Data-Center wird im kommenden Jahr ein wesentlicher Wachstumstreiber sein. Da die Mehrzahl der Auslieferungen containerisierter Kraftwerke inklusive der Inbetriebnahme vor Ort im kommenden Jahr erfolgt, erwartet der Vorstand für 2027 ein Konzernumsatzwachstum von rund 20% auf 570 bis 620 Mio. Euro. Die Profitabilität gemessen an der Konzern-EBIT-Marge sollte sich auf über 11% verbessern. "Wir sehen diesen Auftrag als klare Anerkennung unserer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit," so CTO Frank Grewe. "Die Kapazitätserweiterung in Heek ermöglicht es uns, Großaufträge auch über eine Serienfertigung effizient abzubilden und gleichzeitig unsere Flexibilität und Kapazität für weitere Kundenprojekte zu erhöhen." 2G steht derzeit in Verhandlungen mit weiteren Kunden aus dem Geschäftsbereich Data-Center und erwartet im Laufe der kommenden Monate weitere Aufträge im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9%. 2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2026

11.-12. Juni Berenberg Pan-European Discovery Konferenz, Porto

Im Juni Veröffentlichung vorläufiger Konzernzahlen 2025

Im Juni Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2025

Im Juni oder Juli Umsatz und EBIT Q1 2026

19. August Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

23. September Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München

29. September Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

1. Oktober 1. Capital Markets Day, Heek

23. November Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main Aufgrund der Umstellung auf ein neues ERP-System ergeben sich in 2026 zeitliche Verzögerungen bei der Aufstellung der Abschlüsse, weshalb der Konzernabschluss 2025 und der Halbjahresbericht 2026 später als üblich veröffentlicht werden. Das betrifft ebenfalls Veröffentlichungen zu vorläufigen Zahlen dieser Perioden, aber auch die Meldungen zu den Quartalskennzahlen, weshalb die finalen Veröffentlichungstermine teilweise noch nicht feststehen. IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News