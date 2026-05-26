© Foto: Andrej Sokolow/dpaDie EU macht Ernst mit Big Tech: Google soll wegen Selbstbevorzugung zahlen. Eine drohende Rekordstrafe aus Brüssel belastet die Aktie und könnte die Suche in Europa verändern. Laut einem Bericht des Handelsblatts vom Montag, der sich auf Quellen der Europäischen Kommission beruft, wird Google, der Mutterkonzern von Alphabet, von der Exekutive der Europäischen Union wegen Verstoßes gegen den Digital Markets Act (DMA) eine Rekordstrafe erhalten. Die Strafe, die auf eine im März 2025 eingeleitete Untersuchung folgt, wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt und soll laut ungenannten Quellen noch vor der Sommerpause formell verhängt werden. Insidern zufolge wird Kommissionspräsidentin …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE