Nach einer gut vierwöchigen Kurskorrektur geht es für die Aktie von Almonty Industries seit einigen Tagen wieder in Aufwärtsrichtung. Auch an diesem Dienstag scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Vorbörslich notiert das Papier in New York rund +3% höher bei 19,21 US$. Doch wie sind die weiteren Aussichten für den US-Wolframhersteller und sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Quartalszahlen markieren den Wendepunkt Im ersten Quartal 2026 erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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