Die anhaltende Begeisterung rund um die Raumfahrt- und Satellitenindustrie lenkt den Blick vieler Anleger auf SpaceX. Da ein direkter Einstieg bislang nur eingeschränkt möglich ist, rücken börsennotierte Unternehmen mit Beteiligungen an dem Konzern zunehmend in den Mittelpunkt der Investmentdebatte. SpaceX baut seine technologische Dominanz weiter aus SpaceX gilt inzwischen als eines der ambitioniertesten Technologieunternehmen der Welt. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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