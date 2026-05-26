Die TUI-Aktie befindet sich seit dem Hoch im Februar bei rund 9,50 € in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Nach einer kurzen Erholung verliert das Papier am Dienstag erneut rund -1,8% und notiert aktuell bei 6,80 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Ist die Aktie inzwischen attraktiv bewertet oder drohen weitere Rückschläge? Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten Zuletzt sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump für Hoffnung auf eine mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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