Nach monatelangen Diskussionen über ein nachlassendes iPhone-Wachstum und Apples Rückstand im KI-Wettbewerb richtet sich der Blick der Anleger wieder stärker auf die operative Entwicklung des Konzerns. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein Unternehmen, das trotz hoher Erwartungen weiterhin beeindruckende Wachstumsraten liefert und damit auch der Aktie neuen Rückenwind verleiht. Starkes Quartal belebt die Wachstumsdebatte Noch vor wenigen Quartalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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