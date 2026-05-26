Die Delivery Hero-Aktie war in den letzten Tagen der große Überflieger im MDAX. Innerhalb von nur zwei Wochen hat sich der Kurs des Esesnslieferdienstes fast verdoppelt. Dürfen sich Anleger nun auch noch Hoffnung auf weitere Kurssteigerungen machen oder ist es eine riskante Wette? Verwirrspiel von Uber Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage mache, zuerst ein paar Worte zum Auslöser der jüngsten Kursexplosion der Delivery Hero-Aktie. Dahinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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