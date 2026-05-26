Die Aktie von Daimler Truck ist mit viel Schwung in die neue Handelswoche gestartet. An Pfingstmontag zog der Kurs als einer der besten Performer im DAX um +4,4% an. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursgewinne auf +11,5%. Doch lohnt es sich für Anleger wirklich, beim deutschen Nutzfahrzeughersteller eine Position aufzubauen? Auftragseingänge überraschen positiv Der Nutzfahrzeugmarkt bleibt schwierig: schwache Konjunktur, hohe Kosten und Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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