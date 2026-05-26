Wer kennt noch die berühmten, klobigen, aber unzerstörbaren schwarzen Lenovo Business-Laptops mit dem roten Navigationspunkt auf der Tastatur. Am vergangenen Freitag (22. Mai 2026) hat Lenovo ein derart starkes Zahlenwerk vorgelegt, woraufhin der Kurs um über +18% nach oben geschossen ist und heute die Rallye mit einem Plus von +15% fortsetzt. Die Börse feiert die "neu geborene, unterschätzte KI-Sensation" und überhört dabei die äußert berechtigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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