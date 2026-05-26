Silber - Rücksetzer bietet interessante Einstiegschance!

Der Silberpreis präsentierte sich zuletzt stabil. Für Support sorgte dabei vor allem die Aussicht auf eine mögliche Einigung im Nahost-Konflikt, was die Nachfrage nach dem Industriemetall weiter ankurbeln dürfte. Auch aus technischer Sicht stehen die Zeichen bei Silber unserer Einschätzung nach weiter auf Grün, nachdem Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 75 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage: Aussicht auf Ende des Nahost-Konflikts sorgt für Support!

Die Silberpreisnotierungen absolvierten im Zuge der weiterhin schwierigen Gemengelage Nahost-Konflikt eine scharfe Korrekturbewegung. Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen aufgrund der Lieferengpässen bei Öl und Erdgas im Zuge der Blockade der Straße von Hormus deutlich eingetrübt haben, kam auch Silber erneut deutlicher unter Druck, zumal viele Investoren in diesem Zusammenhang von einer rückläufigen Silber-Nachfrage aus der Industrie ausgehen. Nach wochenlangen Verhandlungen scheint sich nun eine Verhandlungslösung zwischen den USA und dem Iran abzuzeichnen. Kommt es tatsächlich zu einem für beide Seiten akzeptablen Abkommen zwischen dem Iran und dem Mullah-Regime, dürfte sich auch die Silbernachfrage wieder deutlich erholen. Silber bleibt aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften in Schlüsselbranchen wie der Solar- und Automobilindustrie gefragt, und spielt auch in der Chip- und Halbleiterfertigung eine wichtige Rolle. Da die Nachfrage nach High-End-Chips für Data- und Cloud-Center aufgrund des KI-Booms weiter anzieht, dürfte die Silbernachfrage aus der Chip-Industrie weiter anziehen.

Die Perspektive: Angebots-Defizit dürfte sich in 2026 weiter ausweiten!

Unterdessen dürfte die Silbernachfrage auch in 2026 das Angebot beim Edel- und Industriemetall weiter übersteigen. Laut einer Erhebung des "Silver Instituts" dürfte das Angebotsdefizit in 2026 bei rund 46,3 Millionen Unzen liegen, nachdem in 2025 ein Angebotsdefizit von rund 40 Millionen Unzen ausgewiesen wurde. Da der Löwenanteil der weltweiten Silberproduktion als Bei-Produkt beim Abbau anderer Industrie- und Edelmetalle wie Kupfer- Gold- und Zink gewonnen wird und neue Silberminen-Projekte wie die Ende 2025 in Betrieb genommene Terronera Mine in Mexiko lediglich einen Bruchteil des Angebotsdefizits ausgleichen können, dürfte die Nachfrage nach Silber das Angebot auch in den kommenden Jahren weiter übersteigen. Da China als einer der weltweit führenden Silberproduzenten Anfang 2025 weitreichende Exportbeschränkungen für das Industriemetall eingeführt hatte und die Lagerbestände bei Silber aufgrund der anziehenden Nachfrage aus der Solar-sowie der Chip- und Halbleiterindustrie weiter sinken, dürfte dies den Silberpreis stützen.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen volatil. Nachdem der Silberpreis Mitte Mai zunächst knapp unterhalb der Marke von 90 USD ein neues Verlaufshoch markiert hatte, absolvierte der Silberpreis im Anschluss eine scharfe Zwischenkorrektur, wobei die Silbernotierungen bis in den Bereich oberhalb der Marke von 72 USD zurücksetzten. Im Anschluss präsentierte sich Silber erneut fester. Silber sollte nach dem Breakout aus der knapp einwöchigen Trading-Range oberhalb der Marke von 75 USD seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9SPL ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 26.05.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK