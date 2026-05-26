Silber - Rücksetzer bietet interessante Einstiegschance!

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Endlos Turbo Long 63,8 open end: Basiswert Silver Future [7.2026]DU9SPLQuelle: DZ BANK: Geld 26.05. 14:50:26, Brief 26.05. 14:50:26
11,10 EUR 11,14 EUR -13,66% Basiswertkurs: 78,54 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , 00:18:44 Basispreis 63,80 USD Knock-Out-Barriere 63,80 USD Hebel 6,06x Abstand zum Basispreis in % 18,77% Abstand zum Knock-Out in % 18,77% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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