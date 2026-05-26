Der 79-jährige Paul Schrader berichtet in einem Facebook-Beitrag vom Ende seiner digitalen Romanze. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmschaffenden steht er der neuen Technologie begeistert gegenüber. Paul Schrader ist ein US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor, der als eine der prägendsten Figuren des amerikanischen Kinos der 1970er-Jahre gilt. Als Drehbuchautor arbeitete er an mehreren Klassikern von Martin Scorsese, darunter Taxi Driver. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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