Wer bestimmte Begriffe in Google eingibt, bekommt mitunter seltsame Ergebnisse angezeigt, die nichts mit der Suchanfrage zu tun haben. Das hat einen ganz einfachen Grund und kann glücklicherweise genauso einfach behoben werden, um wieder verständliche Ergebnisse von Google zu bekommen. Seit geraumer Zeit integriert Google immer mehr KI-Funktionen in die eigene Suchmaschine. KI scheint aber nicht das wertvolle Upgrade zu sein, das sich Google erhofft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n