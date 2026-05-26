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XRP-ETFs haben in der Woche vom 12. Mai 2026 Nettozuflüsse von 60,5 Millionen Dollar verzeichnet, den höchsten Wochenstand seit dem Start der Fonds im November 2025. Die kumulierten Zuflüsse übersteigen jetzt 1,39 Milliarden Dollar, und kein Tag im Mai zeigte einen Abfluss. Wale haben in der gleichen Woche mehr als 71 Millionen XRP akkumuliert und damit ein klares Kaufsignal gesetzt. Doch XRP handelt weiterhin bei $1,37 und scheitert an der Marke von $1,45, wo eine Verkaufswand von 1,16 Milliarden Token jeden Anlauf abwürgt. Die XRP Prognose bleibt positiv, aber der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und einer Verdopplung misst sich in Monaten.

XRP Prognose: Rekord-ETF-Woche trifft auf eine Wand aus 1,16 Milliarden Token

Die fünf Spot-XRP-ETF-Produkte haben in der Woche vom 12. bis 16. Mai insgesamt 60,5 Millionen Dollar aufgenommen, der stärkste Zufluss seit dem Start der Fonds laut 24/7 Wall St. Die kumulierten Zuflüsse erreichen 1,39 Milliarden Dollar, und der Mai hat den April bereits übertroffen. Goldman Sachs hat seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal aufgelöst. Wale haben parallel mehr als 71 Millionen XRP akkumuliert. Diese Zuflüsse stärken die Glaubwürdigkeit des gesamten Ökosystems, doch der Kurs reagiert nicht, weil die Verkaufsseite jede Bewegung nach oben absorbiert, bevor sie Geschwindigkeit aufnehmen kann.

XRP handelt bei $1,37 und liegt 39 Prozent unter dem Juli-2025-Hoch von $3,65 laut CoinDCX. Der RSI steht bei 43, was nachlassende Kaufkraft signalisiert, ohne dass der Token überverkauft ist. Der Kurs bewegt sich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und der Widerstandsbereich bei $1,41 bis $1,48 bremst jeden Ausbruchsversuch. Glassnode-Daten zeigen 1,16 Milliarden XRP im Break-Even-Bereich von $1,44 bis $1,46, die bei jeder Annäherung verkauft werden. Der Kurs bleibt durch diese Verkaufswand kurzfristig gedeckelt, und jede Annäherung an $1,45 löst neue Verkäufe aus.

Changelly prognostiziert ein Maximum von $1,86 bis Dezember 2026, rund 36 Prozent über dem aktuellen Niveau, ein solides Ergebnis, aber weit von einer Vervielfachung entfernt. Standard Chartered sieht einen Bull-Case bei $8,00, falls der CLARITY Act kommt. Der Ausblick verbessert sich mit jeder ETF-Schlagzeile, aber ein 2x von $1,37 braucht Zeit, die Presale-Einträge nicht benötigen, weil ihr Renditeabstand in einem einzigen Listing-Ereignis realisiert wird. Fast 1,4 Milliarden Dollar an Zuflüssen haben den Kurs nicht über $1,45 gehoben, weil die Verkaufswand stärker ist als die Nachfrage. Die Frage nach dem größten Renditeabstand führt zu einem Einstieg ohne Börsenpreis.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, den die XRP-Seitwärtsbewegung sichtbar macht

Rekord-ETF-Zuflüsse bestätigen das institutionelle Interesse an XRP, doch eine Marktkapitalisierung von 79 Milliarden Dollar begrenzt den Spielraum auf Prozente statt auf Vielfache. Der volle Abstand zwischen Einstieg und Listing existiert dort, wo ein Presale noch keinen Börsenpreis hat.

Pepeto rückt in den Vordergrund für Käufer, die nach dem Typ Rendite suchen, der ein finanzielles Ergebnis in einer Bewegung verändert. Das Projekt wurde geschaffen, um Haltern einen sicheren Marktplatz für Meme Coins zu bieten, der sie vor den Risiken schützt, die bei öffentlichen Börsen alltäglich sind. Pepeto scannt jeden Vertrag über seinen integrierten Risiko-Scanner, bevor Kapital einfließt, sodass versteckte Fallen nie das Wallet erreichen. Der Marktplatz betreibt eine Cross-Chain-Bridge ohne Kosten, die Token zwischen verschiedenen Netzwerken bewegt.

Das Produkt läuft bereits mit Tausenden aktiver Wallets täglich, was Pepeto zu einem der wenigen Presale-Einträge mit funktionierenden Tools macht. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jede Zeile verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar gesammelt, während die meisten Altcoins Kapital verloren, und der Presale steht bei $0,0000001871. Der originale Pepe Coin erreichte mit 420 Billionen Token und ohne Produkt 11 Milliarden Dollar. Dasselbe Muster bildet sich jetzt um Pepeto, sichtbar für Wallets, die handeln, bevor die Masse es bestätigt, und das Listing wird diesen Einstieg dauerhaft beenden.

Fazit zur XRP Prognose und zum Presale-Zeitfenster

Die XRP Prognose zeigt Rekord-ETF-Zuflüsse und Wal-Akkumulation, doch die Verkaufswand bei $1,45 blockiert jeden Ausbruch. Pepeto bietet den vollständigen Abstand zwischen Presale-Preis und dem, was das Binance-Listing als Eröffnungspreis festlegt, und das kann die XRP Prognose für einen Coin bei 79 Milliarden Dollar nicht liefern. Mit einem funktionierenden Marktplatz, einer SolidProof-Prüfung und 10 Millionen Dollar an Nachfrage ist Pepeto der Einstieg, der dieses Muster wiederholt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Weg für alle, die das Muster erkennen, bevor die Masse es bestätigt, und das Listing verwandelt Presale-Wallets in Börsenhalter. Dieses Fenster schließt sich mit dem Listing.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen