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Amadeus Fire Group: Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleistungen, um weitere fünf Jahre



26.05.2026 / 15:25 CET/CEST

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Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleistungen, um weitere fünf Jahre

Frankfurt am Main, 26. Mai 2026

Der Aufsichtsrat der Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) hat Herrn Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleitungen, frühzeitig um weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt. Aufsichtsrat und Herr Gerlitzki unterzeichneten den neuen Vorstandsvertrag mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2031.

"Wir freuen uns, mit Dennis Gerlitzki den gemeinsamen und erfolgreichen Weg der Amadeus Fire Group in Zukunft fortführen zu können. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft ist die Erfahrung und Expertise von Dennis Gerlitzki in den Personaldienstleistungen von besonderer Bedeutung für den Konzern," bekräftigte Michael Grimm, Aufsichtsratsvorsitzender der Amadeus Fire AG, die Entscheidung zur frühzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung.

Dennis Gerlitzki startete seine Karriere bei der Amadeus Fire Group im November 2003 und ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der Gesellschaft.

Über Amadeus Fire

Die börsennotierte Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kauf-männischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personaldienstleistungen sowie geförderte, praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen im Segment der Weiterbildung.

Weitere Infos zur Amadeus Fire Group unter: https://group.amadeus-fire.de/

Kontakt:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

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