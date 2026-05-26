Erfurt (ots) -Die vier erfolgreichsten Schulklassen der diesjährigen Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) haben sich mit starken Leistungen in den Schulbattles und einer spannenden Punktejagd in den Wochenshows einen Platz im großen Superfinale gesichert. Nun geht es um alles: Welche Klasse holt sich am 29. Mai 2026 die begehrte Trophäe und gewinnt eine Klassenfahrt nach Prag? Das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentiert die Show auf kika.de sowie in der KiKA-App und um 19:30 Uhr im TV.In das Superfinale geschafft haben es die 7D des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Bonn (Nordrhein-Westfalen), die Klasse 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart (Baden-Württemberg), die Klasse 6C des Spessart-Gymnasiums aus Alzenau (Bayern) und die Klasse 7B des Goethegymnasiums aus Weimar (Thüringen).Prominente Studio-Gäste und Live-MitquizzenUnterstützung erhalten die Schulklassen im Superfinale durch zahlreiche Studiogäste, die mit cleveren Quizfragen angereist sind: Content Creator Johnny vom Wissens-Podcast "Wissen mit Johnny" hat eine luftige Herausforderung für die Klassen, wenn er mit Moderator Tobias an einem Pendel über das Außengelände des Studios schwebt. Aus dem Apollo Varieté des Zirkus Roncalli aus Düsseldorf reist das finnische Fußball Freestyle-Duo "Duo Nova" an: Minna Marlo und Emmi Björn haben waghalsige Tricks im Gepäck - und natürlich eine schwierige Wissens-Nuss, die es für die Schülerinnen und Schüler zu knacken gilt. Für musikalische Highlights sorgen der 17-jährige Rap-Newcomer Yung Pepp mit seinem Song "Superstar" und das "KiKA LIVE"-Moderationsduo Sarah Parvanta und Ben Blümel, die den "KiKA LIVE"-Song "Wer hat dich gefragt?" präsentieren.In der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) kann während des Superfinales im Mitspielmodus live mitgequizzt und die spannende Atmosphäre von "Die beste Klasse Deutschlands" auf dem Handy oder Tablet miterlebt werden. Zusätzlich gibt es Fanpakete zu gewinnen."Reaction Video: Best Moments Superfinale"Zum Ausklang der 23. Staffel gibt es noch ein digitales Highlight für die KiKA-Community. Im Anschluss an das Superfinale präsentiert das "Schulbattle"-Moderations-Duo Sarah Parvanta und Lukas White ihre persönlichen "Best Moments" aus dem Superfinale - als Reaction-Video auf allen digitalen Plattformen von KiKA."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/dbkd-staffel-einundzwanzig-100.html)Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.deTel: +49 1573 095881Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6282184