Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 26.05.26 | Überblick für KW 22

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen der KW 21/2026 bei 49.537 Punkten und damit unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einem zunächst schwachen Wochenstart stabilisierte sich der US-Leitindex jedoch deutlich und konnte sich insbesondere ab Mittwochnachmittag dynamisch erholen. Im weiteren Verlauf wurde sogar die psychologisch wichtige Marke von 51.000 Punkten überschritten.

Zum Wochenschluss stand der Dow Jones bei 50.614 Punkten. Damit konnte der Index einen deutlichen Wochengewinn verbuchen. Die Handelsrange lag über dem bisherigen Jahresdurchschnitt und signalisiert weiterhin hohe Marktaktivität.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Der Dow Jones bleibt technisch bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert - neue Hochs über 51.000 Punkte bleiben damit möglich.

Die Käufer dominieren aktuell leicht das Marktgeschehen: Das Bullenszenario hat laut Setup eine Wahrscheinlichkeit von 55 - wichtige Widerstände liegen bei 51.134 und 51.334 Punkten.

Rücksetzer könnten weiterhin Kaufchancen bieten, solange die Unterstützungszonen um 50.666 bis 50.476 Punkte verteidigt werden.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die vergangenen Handelstage waren geprägt von einer stabilen Nachfrage oberhalb der wichtigen Unterstützungszonen. Besonders die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 erwiesen sich erneut als belastbare Unterstützungen....

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