EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.05.2026 / 15:29 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 112.466 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

18.05.2026 14.799 71,4565 CEUX 18.05.2026 7.967 71,6207 TQEX 18.05.2026 12.130 71,1433 XETA 19.05.2026 8 73,5500 CEUX 19.05.2026 16 73,8000 XETA 20.05.2026 17.768 71,8620 CEUX 20.05.2026 5.698 71,8959 TQEX 20.05.2026 10.723 71,8429 XETA 21.05.2026 3.067 71,4516 CEUX 21.05.2026 1.493 71,5803 TQEX 21.05.2026 1.586 71,5454 XETA 22.05.2026 18.820 70,1389 CEUX 22.05.2026 5.845 70,1690 TQEX 22.05.2026 12.546 70,5671 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.372.884 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 26. Mai 2026

Scout24 SE

Der Vorstand