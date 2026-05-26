Zodiac Gold: 700-Meter-Bohrziel wird jetzt in Angriff genommen!

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Zodiac Gold meldet starke Goldfunde auf dem Todi-Projekt in Liberia. Neue Bohrungen auf Ben Ben North sollen das distriktweite Potenzial weiter bestätigen.

Das Todi-Goldprojekt in Liberia entwickelt sich zunehmend zu einer distriktweiten Chance. Nachdem Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; FSE: K19) bereits bei der Arthington-Entdeckung eine phänomenale Trefferquote lieferte - 37 von 39 Bohrlöchern stießen auf Gold - verdichten sich nun die Hinweise auf ein massives, zusammenhängendes System. Das Management fackelt nicht lange: Nach herausragenden neuen Oberflächenfunden wurde umgehend ein Bohrgerät zum neuen Top-Ziel "Ben Ben North" beordert.

Die dort nachgewiesene, 700 Meter lange und bis zu 56 Meter breite Streichzone reiht sich nahtlos in den 16 Kilometer langen Monterra-Trend ein. Das geologische Modell des Unternehmens wächst damit rasant. Denn die Mineralisierung tritt nicht nur punktuell auf, sondern zeigt an der Oberfläche breite, kontinuierliche Zonen, die sich in der Tiefe fortsetzen.

Erneut starke Ergebnisse von Zodiac Gold

Wie stark das System ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Resultate der nur 300 Meter voneinander entfernten Zonen Ben Ben North und Ben Ben South:

Oberflächen-Potenzial (Ben Ben North): Aktuelle Grabenarbeiten bestätigen die enorme Breite der Zone mit 54 Metern (0,20 g/t Gold ) und 26 Metern (0,28 g/t Gold, inkl. 1m mit 1,59 g/t). Sie untermauern frühere Spitzenwerte von 56 Metern mit 0,40 g/t Gold. Genau diese breiten Anomalien werden aktuell angebohrt.

) und 26 Metern (0,28 g/t Gold, inkl. 1m mit 1,59 g/t). Sie untermauern frühere Spitzenwerte von 56 Metern mit 0,40 g/t Gold. Genau diese breiten Anomalien werden aktuell angebohrt. Tiefen-Bestätigung (Ben Ben South): Diamantbohrungen beweisen bereits, dass die Oberflächenzonen tief ins frische Gestein reichen und die Gehalte dort steigen. Herausragende Abschnitte lieferten 14,85 Meter mit 1,55 g/t Gold (inkl. 13,15 g/t über 0,8 Meter) sowie 17,65 Meter mit 0,81 g/t Gold (inkl. 5,67 g/t über 1 Meter).

Dieser geologische Proof-of-Concept ist für Investoren entscheidend: Die Goldanomalien an der Oberfläche sind direkte Wegweiser zu höhergradigen Mineralisierungen in der Tiefe.

Massiver Nachrichtenfluss für 2026 vorprogrammiert

Entlang der regionalen Todi Shear Zone nimmt Zodiac Gold nun das ganz große Bild ins Visier. Das 2.316 Quadratkilometer große Projekt bietet enormes Potenzial - von fünf bohrbereiten Zielen wurden erst zwei getestet.

Um das System systematisch zu entschlüsseln, läuft derzeit eine hochmoderne, drohnengestützte Magnetik- und LiDAR-Vermessung. Sie liefert die exakten Zielkoordinaten für das umfassende Explorationsprogramm 2026: Geplant sind 14.000 Meter Diamantbohrungen und 3.600 Meter Grabenarbeiten. Das klare Ziel dieser aggressiven Strategie ist die Veröffentlichung einer ersten Ressourcenschätzung im vierten Quartal 2026.

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