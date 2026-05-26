Nach der Feiertagspause zum "Memorial Day" dürfte die Wall Street heute mit grünen Vorzeichen in eine verkürzte Handelswoche starten - obwohl neue US-Angriffe auf den Iran den Optimismus auf die Probe stellen. Besonders ins Auge fällt die Euphorie im Tech-Sektor, wo die KI-Fantasie die Aktienkurse heute weiter antreibt. Daneben stehen am Dienstag ein paar Quartalszahlen sowie frische Konjunkturdaten auf dem Programm.• Trotz neuer Iran-Angriffe bleiben die US-Börsen auf Rekordkurs. • Vor allem die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär