Google hat offenbar versehentlich einen Exploit-Code veröffentlicht, mit dem Angreifer:innen eine seit Ende 2022 bekannte Sicherheitslücke in Browsern wie Chrome oder Edge ausnutzen können. Betroffen sind Millionen Nutzer:innen. Im Dezember 2022 hatte die Sicherheitsforscherin Lyra Rebane eine Sicherheitslücke entdeckt, die alle Chromium-basierten Browser wie Googles Chrome, Microsofts Edge, Brave oder Opera betrifft. Die Schwachstelle hatte Rebane ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n