Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle hat Regine Wiedmann zur Länderchefin für Deutschland ernannt. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die FONDS professionell ONLINE vorliegt.Demnach übernehme Wiedmann ab dem 1. Juni die Leitung des Deutschlandgeschäfts für den angelsächsischen Asset Manager. Wiedmann berichte an Europachef Florian Uleer, der früher selbst hierzulande das Geschäft von Columbia Threadneedle geleitet habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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