Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hebt diese Aktie bald ab? Größtes Wolfram-Portfolio der USA vor der Neubewertung!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
Xetra
26.05.26 | 16:15
4,700 Euro
-0,21 % -0,010
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
SINGULUS TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SINGULUS TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,6404,77016:49
4,7104,73016:46
Dow Jones News
26.05.2026 15:51 Uhr
270 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

Kahl am Main (pta000/26.05.2026/15:20 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

EUR 12.000.000,00 Inhaber-Teilschuldverschreibungen, ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H (nachfolgend die "Anleihe")

Kahl am Main, 26. Mai 2026

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat die vorzeitige Rückzahlung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihe heute erfolgreich abgeschlossen. Mit der vollständigen Rückführung der Anleihe unterstreicht die Gesellschaft ihre finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit gegenüber dem Kapitalmarkt.

"Wir danken den Anleihegläubigern für das entgegengebrachte Vertrauen in unser Unternehmen", so Markus Ehret, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG.

Sämtliche 120.000 ausstehenden Teilschuldverschreibungen wurden entsprechend den Anleihebedingungen zum 26. Mai 2026 vorzeitig zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 105 % des Nennbetrags, entsprechend EUR 105,00 je Teilschuldverschreibung, zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779801600376 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.