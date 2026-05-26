PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

Kahl am Main (pta000/26.05.2026/15:20 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES AG stärkt Kapitalmarktposition durch vorzeitige Rückzahlung der Anleihe

EUR 12.000.000,00 Inhaber-Teilschuldverschreibungen, ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H (nachfolgend die "Anleihe")

Kahl am Main, 26. Mai 2026

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat die vorzeitige Rückzahlung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihe heute erfolgreich abgeschlossen. Mit der vollständigen Rückführung der Anleihe unterstreicht die Gesellschaft ihre finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit gegenüber dem Kapitalmarkt.

"Wir danken den Anleihegläubigern für das entgegengebrachte Vertrauen in unser Unternehmen", so Markus Ehret, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG.

Sämtliche 120.000 ausstehenden Teilschuldverschreibungen wurden entsprechend den Anleihebedingungen zum 26. Mai 2026 vorzeitig zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 105 % des Nennbetrags, entsprechend EUR 105,00 je Teilschuldverschreibung, zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779801600376 ]

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May 26, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)