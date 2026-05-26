© Foto: OpenAIKanadas Wohnmarkt entspannt sich so lange wie nie: Hauspreise fallen, Einkommen steigen - doch Käufer bleiben unter Druck.Die Erschwinglichkeit von Wohnraum in Kanada hat sich im ersten Quartal erneut verbessert. Dies ist der neunte Quartalszuwachs in Folge und die längste Serie, die jemals verzeichnet wurde, teilte die National Bank of Canada mit. Die monatliche Hypothekenrate im Verhältnis zum Einkommen sank auf 52,3 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit vier Jahren, wie die Bank mitteilte. Trotz dieser Verbesserung bleibt die finanzielle Belastung hoch, da der Indikator der National Bank deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 40,6 Prozent seit dem Jahr 2000 …Den vollständigen Artikel lesen
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