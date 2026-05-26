Der dritte ESG-Bericht zeigt, wie THE FLAG Nachhaltigkeit strategisch verankert und ökologische, soziale sowie unternehmerische Verantwortung konsequent zusammenbringt Das familiengeführte Immobilienunternehmen THE FLAG versteht Nachhaltigkeit nicht als Einzelmaßnahme oder reines Reporting-Thema, sondern als festen Bestandteil der eigenen Unternehmensentwicklung. So verankert das Team ökologische, soziale und unternehmerische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Planung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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