EnviroGold Global Ltd. vollzieht einen wichtigen strategischen Schritt und wird ab dem 28. Mai 2026 unter dem neuen Namen NVRO Metals Ldt. firmieren. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde die Umbenennung von der TSX Venture Exchange genehmigt und soll die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells widerspiegeln. Die bisherigen Handelssymbole bleiben unverändert.
Mit dem neuen Namen betont das Unternehmen seine Ausrichtung auf die Rückgewinnung von Edel-, strategischen und kritischen Metallen aus Bergbauabfällen und komplexen sulfidischen Materialien. Grundlage dafür ist das firmeneigene NVRO Process, ein hydrometallurgisches Verfahren, das in den vergangenen zwölf Monaten in Pilot- und Demonstrationsprojekten weiter skaliert wurde. Parallel treibt das Unternehmen den Aufbau eines zentralen "Strategic Metals Hub" voran, der künftig eine größere Rolle in globalen Lieferketten für kritische Rohstoffe spielen soll.
Das Management sieht die Namensänderung als logischen Schritt, um die breitere kommerzielle Anwendung der Technologie sowie die wachsende Bedeutung des Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zu verdeutlichen. Am operativen Ansatz - technologiegetrieben, kapitalarm und auf Lizenz- sowie Partnerschaftsmodelle ausgerichtet - ändert sich hingegen nichts. Für Aktionäre entsteht durch die Umbenennung kein Handlungsbedarf; die bestehenden Aktien behalten ihre Gültigkeit.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Mit dem neuen Namen betont das Unternehmen seine Ausrichtung auf die Rückgewinnung von Edel-, strategischen und kritischen Metallen aus Bergbauabfällen und komplexen sulfidischen Materialien. Grundlage dafür ist das firmeneigene NVRO Process, ein hydrometallurgisches Verfahren, das in den vergangenen zwölf Monaten in Pilot- und Demonstrationsprojekten weiter skaliert wurde. Parallel treibt das Unternehmen den Aufbau eines zentralen "Strategic Metals Hub" voran, der künftig eine größere Rolle in globalen Lieferketten für kritische Rohstoffe spielen soll.
Das Management sieht die Namensänderung als logischen Schritt, um die breitere kommerzielle Anwendung der Technologie sowie die wachsende Bedeutung des Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zu verdeutlichen. Am operativen Ansatz - technologiegetrieben, kapitalarm und auf Lizenz- sowie Partnerschaftsmodelle ausgerichtet - ändert sich hingegen nichts. Für Aktionäre entsteht durch die Umbenennung kein Handlungsbedarf; die bestehenden Aktien behalten ihre Gültigkeit.
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