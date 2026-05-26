Die UBS hat ihr Kursziel für Micron Technology spektakulär von 535 auf 1.625 USD angehoben und die Einstufung "Buy" bestätigt. Analyst Timothy Arcuri begründet den Schritt vor allem mit einem strukturellen Wandel im Speicherchipmarkt: Langfristige Lieferverträge, sogenannte LTAs, könnten künftig für deutlich mehr Visibilität bei Preisen und Abnahmemengen sorgen. Das ist auch der Treiber für SK Hynix. Die Stimmung ist wieder überschäumend im Sektor, die Bewertungen gemessen am KGV aber nicht.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe