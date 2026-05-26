Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio rückt nach überraschend starken Quartalszahlen wieder stärker in den Blick der Anleger. Vor allem die deutliche Verbesserung der Profitabilität und das dynamische Auslieferungswachstum sorgen dafür, dass sich die Stimmung rund um den einst schwer angeschlagenen Titel spürbar aufhellt. Warum tut sich die Aktie dennoch schwer? Höhere Auslieferungen treiben Quartalsergebnis an Nio hat im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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