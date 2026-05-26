Micron ist in 12 Monaten um über 700 Prozent gestiegen. Trotzdem sieht die UBS mehr als eine Verdopplungschance - dank neuer Langfristverträge. Doch das Abwärtsrisiko bleibt brutal. Micron Technology bleibt nach Einschätzung der UBS trotz der massiven Kursrallye attraktiv. Die Investmentbank stuft den Speicherchiphersteller weiter mit "Kaufen" ein und hebt ihr Kursziel drastisch von 535 auf 1.625 US-Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 116 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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