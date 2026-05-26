DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 82 zuvor: 84 *** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 10:00 DE/Energiekontor AG, HV *** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung *** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q 21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the Financial System" *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q *** - US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei SIEPR Spring Policy Forum - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, geplantes Ende der vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026) - Börsenfeiertag: Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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May 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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