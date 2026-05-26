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Dow Jones News
26.05.2026 16:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Mai (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Mai (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,25% 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q 
  07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai 
     PROGNOSE: 82 
     zuvor:  84 
*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV 
*** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV 
  10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 
  10:00 DE/Energiekontor AG, HV 
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur 
     Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q 
  21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the 
     Financial System" 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei SIEPR Spring Policy Forum 
    - DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, geplantes Ende der 
     vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026) 
    - Börsenfeiertag: Singapur 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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