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Dow Jones News
26.05.2026 16:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street legt nach verlängertem Wochenende moderat zu

DJ MÄRKTE USA/Wall Street legt nach verlängertem Wochenende moderat zu

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Nach dem Feiertag "Memorial Day" am Montag hat sich etwas Nachholbedarf aufgebaut im Hinblick auf die am Wochenende genährten Hoffnungen auf ein baldiges Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran. Darauf waren die Ölpreise stark gefallen. Von der US-Regierung hatte es geheißen, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehe.

Inzwischen hat sich die Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt allerdings wieder leicht eingetrübt, denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso Boote, die Minen im Meer legten. Die Maßnahmen würden als defensiv ausgerichtet bezeichnet und stellten keine Beeinträchigung für den Friedensfindungsprozess dar, so US-Militärs.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,1 Prozent auf 50.640 Punkte. Damit ist das Allzeithoch von 50.830 Punkten wieder in Reichweite. Der S&P-500 verbessert sich um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Compsite klettert um 0,9 Prozent.

Zwar steigen die Ölpreise nun wieder und Brent-Öl verteuert sich um 3,1 Prozent auf 99,09 Dollar. Das ist aber immer noch deutlich weniger als am Freitag im US-Handel. Entsprechend gedämpft werden damit Inflationssorgen, worauf es mit den Renditen der US-Anleihen deutlich abwärts geht. Die Zehnjahresrendite fällt um 9,0 Basispunkte auf 4,48 Prozent. Der Dollar gibt leicht nach, der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent.

Das zweite zentrale Thema für den Aktienmarkt ist die weiterlaufende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und immer neuen Hinweisen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger.

Die Marktexperten von Montis Financial warnen derweil: "Der S&P-500 reitet immer noch auf einer Welle der Euphorie nach einer herausragenden Berichtssaison im ersten Quartal, aber nun, da die Berichtssaison für die nächsten Monate vorbei ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Sommer-Abverkaufs hoch." Datenseitig dürften viele Akteure bereits den Donnerstag im Blick haben mit dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für eine Zinserhöhung gesehen.

Bei den Chipwerten gewinnen Nvidia 0,4 Prozent und AMD rücken um 2,9 Prozent vor. Für Marvell Technology geht es um 8,2 Prozent aufwärts, für Micron Technology um 12,2 Prozent.

Dell Technologies steigen um 3,1 Prozent, nachdem sie am Freitag um 17 Prozent zugelegt hatten. Analysten erwarten, dass der Computerbauer bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am Donnerstag die Erwartungen übertreffen wird.

Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen sind ebenfalls weiter gesucht. Für Fantasie sorgt, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schießen um 15,3 Prozent nach oben. Firefly Aerospace und Intuitive Machines steigen um bis zu 15,1 Prozent.

Der Pharmakonzern Eli Lilly hat die Übernahme von drei Impfstoffentwicklern vereinbart mit einem Transaktionsvolumen von fast 4 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt um 1,0 Prozent.

AutoZone hat im dritten Geschäftsquartal beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz dagegen knapp verfehlt. Die Aktie des Ersatzteilehändlers verbilligt sich um 8,6 Prozent.

Akari Therapeutics knicken um 16,8 Prozent ein. Das Unternehmen hat mitgeteilt, ein Paket privat platzierter Akari-Aktien zu kaufen. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          50.639,67  +0,1   +59,97    50.579,70 
S&P-500         7.513,90  +0,5   +40,43    7.473,47 
NASDAQ Comp      26.590,22  +0,9  +246,25    26.343,97 
NASDAQ 100       29.824,39  +1,2  +342,75    29.481,64 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,05 -0,07    4,08      4,04 
5 Jahre           4,18 -0,09    4,21      4,17 
10 Jahre          4,48 -0,09    4,52      4,48 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01 
EUR/USD          1,1627  -0,1  -0,0016     1,1643   1,1640 
EUR/JPY          185,2  +0,1   0,1900     185,01  184,9700 
EUR/CHF          0,9127  +0,2   0,0015     0,9112   0,9113 
EUR/GBP          0,8635  +0,2   0,0016     0,8619   0,8618 
USD/JPY          159,26  +0,2   0,3700     158,89  158,8900 
GBP/USD          1,3464  -0,3  -0,0037     1,3501   1,3500 
USD/CNY          6,7845  0,0   0,0003     6,7842   6,7842 
USD/CNH          6,7854  +0,0   0,0017     6,7837   6,7826 
AUS/USD          0,717  -0,0  -0,0003     0,7173   0,7172 
Bitcoin/USD      76.677,74  -0,7  -529,37    77.207,11 77.718,04 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,84  -3,9   -3,76      96,6 
Brent/ICE         99,09  +3,1    2,95      96,14 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.524,98  -1,0   -45,58    4.570,56 
Silber           76,35  -2,2   -1,72      78,08 
Platin         1.948,16  -1,0   -19,46    1.967,62 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

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May 26, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

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