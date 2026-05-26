Mainz (ots) -
Woche 23/26
So., 31.5.
20.15 sportstudio live
Fußball-Länderspiel
Deutschland - Finnland
Bitte Ergänzung beachten:
Expertin: Friederike Kromp
Mi., 3.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
Film von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann
Kamera: Robert Engelke, Eduard Heizmann, Jakob Kruczek-Becker
Deutschland 2026
Im Streaming: 1. März 2026, 18.00 Uhr bis 4. März 2031
Woche 28/26
So., 5.7.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Vegesaurier
6.05 Simon Superhase (VPS 6.04/HD/Dd 5.1)
Super-Fußball
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
Regie: Julien Cayot
Storyboard: Olivier Goddin
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
6.10 Simon Superhase (VPS 6.09/HD/Dd 5.1)
Angriff der Robo-Läuse
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
\u2003
zu So., 5.7.
6.15 Simon Superhase (HD/Dd 5.1)
Findet den Schlüssel!
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
6.20 Simon Superhase (HD/Dd 5.1)
Total verschleimt
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Vegesaurier: Ich bin Ginger" und "Rudis Rasselbande: Grete steckt fest" entfallen.)
Mi., 8.7.
Bitte Änderung beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Deutschland 2026
("Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" wird auf Mi., 3.6., 22.45 Uhr
vorgezogen.)
________________________
Bitte Änderung beachten:
3.45 Die Spur (HD/UT)
(von 22.45 Uhr)
Deutschland 2026
(Die Wiederholung "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6282268
Woche 23/26
So., 31.5.
20.15 sportstudio live
Fußball-Länderspiel
Deutschland - Finnland
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Expertin: Friederike Kromp
Mi., 3.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
Film von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann
Kamera: Robert Engelke, Eduard Heizmann, Jakob Kruczek-Becker
Deutschland 2026
Im Streaming: 1. März 2026, 18.00 Uhr bis 4. März 2031
Woche 28/26
So., 5.7.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Vegesaurier
6.05 Simon Superhase (VPS 6.04/HD/Dd 5.1)
Super-Fußball
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
Regie: Julien Cayot
Storyboard: Olivier Goddin
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
6.10 Simon Superhase (VPS 6.09/HD/Dd 5.1)
Angriff der Robo-Läuse
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
\u2003
zu So., 5.7.
6.15 Simon Superhase (HD/Dd 5.1)
Findet den Schlüssel!
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
6.20 Simon Superhase (HD/Dd 5.1)
Total verschleimt
Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake
Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
Musik: Séverin
Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
Regie: Julien Cayot
Frankreich 2022
Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Vegesaurier: Ich bin Ginger" und "Rudis Rasselbande: Grete steckt fest" entfallen.)
Mi., 8.7.
Bitte Änderung beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Deutschland 2026
("Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" wird auf Mi., 3.6., 22.45 Uhr
vorgezogen.)
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Bitte Änderung beachten:
3.45 Die Spur (HD/UT)
(von 22.45 Uhr)
Deutschland 2026
(Die Wiederholung "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6282268
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