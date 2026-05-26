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97 Prozent aller Coinbase-Nutzer kaufen gerade Dogecoin, der höchste Anteil, den der Meme Coin jemals auf der Plattform erreicht hat. Die SEC und die CFTC haben DOGE im März 2026 gemeinsam als digitale Ware eingestuft und damit ein Jahrzehnt regulatorischer Unsicherheit beendet. Der Kurs bewegt sich aktuell um $0,103 bei einer Marktkapitalisierung von rund 17 Milliarden Dollar, während das offene Futures-Interesse sogar Bitcoin übertrifft. Die Doge Prognose bleibt positiv, doch der Spielraum nach oben ist für einen Coin dieser Bewertung klar begrenzt. Analysten sehen bis Dezember 2026 ein Maximum von $0,194, was selbst im besten Fall keine Vervielfachung darstellt. Wer nach dem größten Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenlisting sucht, richtet den Blick auf Presale-Projekte.

Doge Prognose: Wie die Commodity-Einstufung und rekordhohe Futures das Bild verändern

Die SEC und die CFTC haben am 17. März 2026 sechzehn Kryptowährungen als digitale Waren eingestuft, darunter auch Dogecoin. DOGE fällt damit unter die leichtere Aufsicht der CFTC statt der strengeren SEC. Die Einstufung beendet eine jahrelange Debatte, die den Meme-Coin-Sektor in regulatorischer Unsicherheit hielt. Mehrere DOGE-ETF-Anträge von Grayscale und Bitwise befinden sich bereits in der Pipeline, wie CoinGecko berichtet. Institutionelle Investoren können jetzt erstmals regulierte Produkte nutzen, was dem gesamten Sektor zugutekommt.

DOGE-Futures haben beim offenen Interesse sogar Bitcoin und Ethereum überholt, ein seltenes Signal für einen Meme Coin. Das Open Interest stieg um 5,09 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar, während das von Bitcoin fiel. Das tägliche Handelsvolumen der DOGE-Futures kletterte um 81,62 Prozent auf 3,99 Milliarden Dollar. Am Spotmarkt liegt der Kurs bei $0,103, rund 86 Prozent unter dem Allzeithoch von $0,7376 aus Mai 2021. 97 Prozent aller Coinbase-Nutzer kaufen aktuell DOGE, ein Rekordwert, der zeigt, wie breit die Retail-Basis für den Meme Coin geworden ist. Spot-DOGE-ETFs verzeichneten laut CoinMarketCap drei Wochen in Folge positive Zuflüsse von 1,753 Millionen Dollar.

Changelly prognostiziert ein Maximum von $0,194 bis Dezember 2026, rund 88 Prozent über dem heutigen Niveau. Die obere Grenze der Bollinger-Bänder liegt bei $0,139 und markiert ein kurzfristiges 27-Prozent-Ziel nach oben. Die Doge Prognose bleibt dadurch positiv, aber der Spielraum ist auf zweistellige Prozentwerte begrenzt. Eine Verdopplung braucht Monate, ein günstiges Marktumfeld und anhaltende institutionelle Zuflüsse, die den Kurs über bestehende Widerstände heben. Wer nach einem vielfachen Gewinn sucht, findet eine Erholungsgeschichte, und die Frage bleibt, wo der Abstand zwischen Einstiegspreis und Listing heute noch offen steht.

Pepeto: Der Presale, der während der DOGE-Seitwärtsbewegung Kapital anzieht

Die Commodity-Einstufung gibt Coins wie DOGE regulatorische Klarheit, ändert aber nichts an einer Marktkapitalisierung, die den Renditeraum in Prozenten statt in Vielfachen begrenzt. Wer den größten Abstand zwischen Einstieg und Listing sucht, findet ihn in Presale-Projekten mit funktionierenden Produkten.

Pepeto entwickelt sich zum führenden Einstieg für Käufer, die den weitesten Abstand zwischen Kaufpreis und Listingpreis suchen. Die Plattform wurde gebaut, um Kapital in schnelllebigen Märkten zu schützen. PepetoSwap entfernt jede Gebühr zwischen Käufer und Token durch ein gebührenfreies Swap-Tool, das die Kosten eliminiert. Ein integrierter Risiko-Scanner prüft den Vertragscode auf versteckte Fallen, bevor ein einziger Dollar fließt.

Alle Tools sind bereits aktiv, und Tausende von Wallets nutzen PepetoSwap täglich. Damit steht Pepeto in einer Position, die die meisten Presale-Token nie erreichen, weil sie Produkte erst nach dem Listing versprechen. SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und jede Zeile des Vertrags verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingezogen, während Angst Kapital aus den meisten Altcoins trieb, und der Presale steht bei $0,0000001871. Ein Mitgründer, der den originalen Pepe Coin bis auf 11 Milliarden Dollar führte, steht hinter dem Projekt und nutzt dieselbe Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und das Presale-Fenster schließt sich mit dem Listing. Wallets, die jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigen, sichern sich den niedrigsten Preis.

Fazit zur Doge Prognose und zum Presale-Einstieg

DOGE hält sich über $0,10, und die Doge Prognose stützt sich auf die Commodity-Einstufung als neue regulatorische Basis. Im Gegensatz zur Doge Prognose für einen gelisteten Coin bietet Pepeto den gesamten Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Tag. Mit einer gebührenfreien Börse, einem von SolidProof geprüften Code und über 10 Millionen Dollar an Nachfrage ist Pepeto die erste Wahl für Anleger, die den Typ Rendite suchen, den DOGE 2021 lieferte. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist der Weg, den frühe Wallets gewählt haben. Das Listing verwandelt Presale-Positionen in Börsenwerte, und dieses Fenster nähert sich dem Ende.

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