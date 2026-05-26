DAX im Chart-Check: Besonderes Muster: "bullish engulfing" hoch 4!

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Nach der volatilen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2026 rückt der DAX charttechnisch wieder in eine entscheidende Phase und liefert ein "bullish engulfing" in auffälliger Ausprägung. Im aktuellen Daily Trading TV wirft Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, einen Blick auf die jüngsten Kerzenmuster des deutschen Leitindizes. Startet der DAX nun den Versuch seine historischen Höchststände aufzuholen? Ist das nächste Anlaufziel ein neues Allzeithoch? Anhand von wichtigen Signalen der charttechnischen Indikatoren zeigt Ihnen Jörg Scherer, ob der Leitindex seinen Abwärtstrend überwinden konnte und einen Vorstoß in "uncharted territory" gewagt hat. In diesem Video gibt es zusätzlich einen kurzen Exkurs in die eher selten verwendete Chartdarstellung "pointing figure", die Marktrauschen herausfiltert und gerade jetzt spannende Ausrufezeichen setzen könnte.



HSBC Daily Trading TV 26.05.26: Besonderes Muster: "bullish engulfing" hoch 4!









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Quelle: HSBC









