Die Fast-Fashion-Industrie gilt als eine der schmutzigsten Branchen weltweit. Inzwischen setzt sie in Bangladesch auf umweltfreundlichere Technologien. Wird Bangladesch wirklich grüner? Verschmutzungen durch Farbstoffe, Chemikalien und Schwermetalle wie Blei und Cadmium sind in den Gewässern des Buriganga, der durch Dhaka in Bangladesch fließt, weit verbreitet. Schuld daran ist die dortige Textilproduktion. Und Umweltverschmutzung ist nur eine von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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