Ferrari hat sein erstes reines Elektroauto vollständig enthüllt. Der Luce soll die Fahrdynamik und Markenemotion aus Maranello in die Elektromobilität übertragen - mit einer eigens entwickelten E-Plattform, vier Elektromotoren, bis zu 772 kW Leistung und einer 122-kWh-Batterie. Zugleich ist der erste E-Ferrari kein klassischer Zweisitzer, sondern ein viertüriger Fünfsitzer mit einem Einstiegspreis von 550.000 Euro. Im Rahmen seines Capital Markets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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