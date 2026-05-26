WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai besser als erwartet ausgefallen. Der Konsumindikator fiel zwar um 0,7 Punkte auf 93,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Rückgang auf 92,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Wert für den Vormonat von 92,8 auf 93,8 Punkte nach oben revidiert.

Verbessert haben sich die Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der Lage verschlechterte sich hingegen. "Das Verbrauchervertrauen ist im Mai leicht gesunken, da sich die inflationären Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten verstärkt haben", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board./jsl/jha/