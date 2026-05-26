© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Algi Febri SugitaDropbox stellt die Führung neu auf: Gründer Houston tritt ab, ein KI-erfahrener Produktchef soll den Konzern neu erfindenDropbox gab am Dienstag bekannt, dass CEO und Mitgründer Andrew Houston nach einer Übergangszeit zurücktreten und den internen Mitarbeiter Ashraf Alkarmi zum Co-CEO befördern wird, bevor dieser die Nachfolge als alleiniger CEO antritt. Houston wird nach Informationen von Reuters die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, Der baldige neue CEO Alkarmi sagte: "KI verändert die Möglichkeiten, und unsere Kunden werden ein ganz anderes Dropbox erleben - schneller, intelligenter und auf ihre tatsächliche Arbeitsweise zugeschnitten." Alkarmi übernimmt diese Rolle, nachdem …Den vollständigen Artikel lesen
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