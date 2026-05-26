Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit (kostenlose Webinarserie mit Marcus Klebe heute ab 18:00 Uhr)

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Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit

Webinar 1: Fundament & Mindset

Warum die meisten Trader verlieren - und was Profis anders machen

Inhalt:

- Der größte Denkfehler im Trading ("Analyse vs. Verhalten")

- "Es kann immer alles passieren" - was das wirklich bedeutet

- CFDs vs. Futures: Was passt wirklich zu dir (nicht nur Kosten!)

- Warum 90 Prozent der Strategien scheitern

Dein Ansatz: Markt verstehen statt Signale jagen >> Ziel: Perspektivwechsel

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.