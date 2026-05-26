Noch ist nicht einmal das iPhone 18 offiziell, da beschäftigen sich die Gerüchte schon mit dem für 2027 erwarteten Nachfolger. Geht es nach einem neuen Leak, soll Apple zum 20. iPhone-Jubiläum ein radikales Redesign seiner Pro-Modelle planen. Für das iPhone 18 Pro, das Apple aller Voraussicht nach im September 2026 vorstellen wird, rechnen Beobachter:innen mit einer besseren Kamera und mehr Akku. Auch bei den Gehäusefarben könnte der Konzern nachbessern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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